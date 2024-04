Lulinha diz que Fagner sempre chegou muito firme e teme troco de jogadores

Ex-, o atacante Lulinha afirmou que Fagner "sempre chegou muito firme" nas divididas em campo, mas destacou que "é tudo lance de jogo". O lateral alvinegro tem sido criticado pela entrada dura em Zaracho no jogo contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileiro.



"O Fagner, desde a base, sempre chegou muito firme. Nesta quarta-feira (17), acho que tem muito essa questão de pegar no pé dele por ter muitos lances, os lances mais fortes acabam sendo com ele. Às vezes o pessoal fala que ele passa um pouco do limite, mas é tudo lance de jogo", disse Lulinha, no programa MunDu Meneses, da ESPN.