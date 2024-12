Mercado vê Memphis com 'portas abertas', zagueiro no Flamengo e Romero livre

A temporada acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para fechar seus elencos para 2025. O domingo (29) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.





Portas abertas para Memphis





Marcel Brands, presidente do PSV, sonha com o retorno de Memphis Depay, do Corinthians, ao clube holandês. Ele admitiu que mantém contato com o atacante e que as portas do clube estão abertas para o jogador, que foi revelado no time europeu. O mandatário revelou que já fez algumas tentativas de repatriar o jogador, mas descartou contratá-lo neste momento por questões financeiras.





Outro gringo vem aí?





Luciano Acosta, meia do FC Cincinnati, da MLS, se disse seduzido com a possibilidade de defender o Corinthians. O atleta vem sendo especulado em clubes da América do Sul, como o alvinegro e o Boca Juniors. "Times como o Corinthians, por exemplo, seduzem. Gosto do Campeonato Brasileiro, sei que tenho contrato com o Cincinnati, mas o que for melhor para mim e minha família será decidido e faremos acontecer da melhor maneira", afirmou ele em entrevista à DSports Radio, da Argentina.





Zagueiro no Flamengo





Pablo está de volta ao Flamengo após o fim do empréstimo que durou 28 minutos em campo pelo Botafogo. O futuro ainda é indefinido. Ele vai disputar o Campeonato Carioca e está fora da pré-temporada do Fla nos EUA. A diretoria ainda iria analisar o caso dele, mas o plano inicial já era aproveitá-lo no estadual.





Lateral de mudança





Santos e Grêmio estão na parte final da negociação por João Lucas, lateral de 26 anos. O Peixe espera receber até 2 milhões de euros (R$ 12,9 milhões) pelo jogador, que se destacou durante o empréstimo ao Juventude. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Venê

Casagrande.





Romero livre





O Botafogo anunciou a saída do meio-campista paraguaio Óscar Romero, irmão do atacante do Corinthians, que não teve seu contrato renovado. O jogador de 32 anos foi contratado em março deste ano, com vínculo até o final da temporada, e não houve conversas por extensão.





O mercado palmeirense





Depois de oficializar a chegada de Facundo Torres e a saída de Dudu, o Palmeiras não confirmou nenhum reforço nesta semana. O alviverde, no entanto, não está parado e deve ter novidades nos próximos dias: Paulinho está cada vez mais perto, enquanto o Fulham deve responder a proposta feita por Andreas Pereira. O clube ainda tem Matheus Pereira como "plano B".





Cuca tem novo time





O Atlético-MG anunciou a contratação do técnico Cuca, que vai suceder Gabriel Milito e comandar a equipe em 2025. Ele estava sem clube desde junho, quando deixou o Athletico-PR após colocar o cargo à disposição. Será a 4ª passagem do técnico de 61 anos pelo Galo.