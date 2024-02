'Merecer vencer': Flamengo de Tite adota lema por títulos e briga por vaga

Depois de começar o trabalho no fim do ano passado, a comissão do técnico Tite estabeleceu uma linha de pensamento no Flamengo: é preciso merecer. Não só para buscar as vitórias, como a diante do Bangu por 3 a 0 em Aracaju, mas também na disputa por vagas no time.

"Merecer vencer" é um lema usado internamente para incentivar e aumentar a confiança. Um dos principais trabalhos da atual comissão é justamente ajudar na parte mental dos atletas para melhorar a performance após uma temporada desgastante nesse sentido no ano passado.

Essa ideia vai também pelo desejo de retomar as conquistas. Depois de um 2023 sem qualquer taça, o Flamengo vê a possibilidade de ser campeão como uma obsessão.



O Fla vem se cobrando por melhores atuações nos jogos. Nos clássicos, por exemplo, a equipe não foi bem. Contra equipes menores, o Rubro-negro conseguiu construir placares elásticos.

O ataque também passa por momentos de acerto. Apesar da solidez defensiva com o time invicto sob o comando de Tite, o time ainda não se encontrou ofensivamente, seja com De la Cruz, seja na formação com dois pontas.



"O Bangu foi compacto no primeiro tempo, tivemos mais dificuldade para furar. Sabíamos que com o passar dos minutos, o desgaste era inevitável. Mas tivemos um bom nível de finalização no primeiro tempo e no segundo, com mais espaço, as linhas foram descompactando e terminamos melhor. Se tivéssemos melhor capricho, poderíamos ter feito um placar maior. É o equilíbrio que buscamos de fazer os gols e não conceder oportunidades. É um lema que temos: fazer por merecer vencer. Foi uma melhor equipe com e sem bola", disse César Sampaio, auxiliar de Tite.

Praticamente toda semana o técnico Tite rejeita a tese de testes no time. Mesmo que esteja usando diversos atletas e diferentes formações, o treinador rechaça que esteja testando.



"Ninguém faz testes no Flamengo, são oportunidades que surgem para atletas que estão trabalhando, sejam mais experientes ou da base. Pela qualidade que cada um tem", disse Tite.



Ele também evita usar o termo titular, como por exemplo na disputa entre Pedro e Gabigol. César Sampaio definiu a escolha por cada um como algo estratégico.



"Temos um grupo e a preparação é igual para todos. O Pedro vive um grande momento, dentro do nosso conteúdo tem sido um atleta que está confiante, está aproveitando as oportunidades. O Gabriel teve uma participação importante no último jogo, fez gol. Ganhamos muito com isso. Sabemos que a maturidade e confiança de um atacante vem disso, mas o Flamengo ganha com isso", disse Sampaio.