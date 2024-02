Pedro brilha, Flamengo vence com festa em Aracaju e assume ponta do Carioca

COMO FOI O JOGO



O Flamengo pressionou no primeiro tempo. Com a bola nos pés, o time foi empurrando o Bangu cada vez mais para trás até abrir o placar com Pedro logo antes da parada técnica. O adversário até se fechou bem até certo momento, mas o rubro-negro contou também com a qualidade individual para furar a barreira.

O time de Tite foi de certa forma previsível. Até houve melhora na reta final com mais chances, mas a equipe sofreu para utilizar melhor a ligação entre pontas e laterais. Gerson foi mais para o lado direito e tentou ajudar. Luiz Araújo, bem na última partida, teve dificuldades. Foi o retorno da formação que terminou a temporada passada. Com De la Cruz, o treinador não vinha repetindo o modelo.

O segundo tempo até começou mais aberto, mas o Fla soube ser eficiente. O Bangu até tentou ficar mais com a bola e arriscou, dando sustos, mas o rubro-negro chegou bem novamente com Pedro. Luiz Araújo apareceu pela primeira vez com a assistência para o segundo gol, mas saiu em seguida para dar lugar a Bruno Henrique.

Atendendo os pedidos da torcida, Tite usou Gabigol no segundo tempo, já com o placar em 2 a 0. O atacante entrou em campo muito festejado pela torcida. Pedro ampliou a conta logo em seguida, fazendo o terceiro dele. Apesar do placar elástico, Gabriel Leite seguiu sendo um dos destaques da partida e salvou o Bangu em outras oportunidades.



LANCES IMPORTANTES





Mal. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Pedro recebeu na entrada da área e chutou mal para fora.

Tem que calibrar. Aos 16, Everton Cebolinha ganhou a dividida e passou para Pedro. O camisa 9 ajeitou para Gerson, que chutou muito para o alto e longe do gol.

0x1. Aos 24 minutos, Arrascaeta fez bonito passe em profundidade para Pedro. O atacante dominou na intermediária entortou Felipe Soares e bateu na saída do goleiro Gabriel Leite.

Não deu. Aos 26, Cebolinha passou para Pedro na entrada da área do Bangu, o atacante limpou o zagueiro e bateu colocado, mas a bola saiu sem força.

Quase. Aos 28, Arrascaeta levantou a bola a área, Fabrício Bruno desviou e a sobra ficou com Gerson. O volante, livre, chutou em cima do goleiro.

Que chance. Aos quatro minutos do segundo tempo, Erick Daltro cruzou e Saulo pegou em cheio, mas a bola explodiu nas costas de Ayrton Lucas e saiu do campo.

Saiu. Aos cinco, Luiz Araújo foi para a linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio. Cebolinha chutou de primeira para fora.

0x2. Aos 12 minutos, Pedro pressionou a saída de bola e recuperou, abrindo para Luiz Araújo. O jogador devolveu para o camisa 9, que ampliou a conta.

Uh! Aos 16, após jogada de pé em pé, Arrascaeta buscou o ângulo e bateu forte, mas a bola passou do lado direito do goleiro.

Desperdiçou. Aos 21, Cebolinha recuperou na entrada da área, se aproximou do gol, mas acabou errando e devolveu para a defesa com cruzamento fraco.

Surpresa. Aos 25, Léo Pereirea arriscou chute de longe e Pedro entrou na frente para desviar de peito. A bola passou raspando na trave.

Salvou. Aos 26, Igor Jesus carregou em direção à área do Bangu e soltou uma bomba no ângulo, mas Gabriel Leite defendeu.

0x3. Aos 28, Matheus Gonçalves cobrou escanteio na área do Bangu e Fabrício Bruno cabeceou. Gabriel Leite defendeu, mas Pedro ficou com o rebote e marcou.

Tirou. Aos 34, Victor Hugo encontrou Gabigol na entrada da área. Ele chutou forte, mas o goleiro desviou para escanteio.

Estádio: Batistão, Acaraju (SE)

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão e Lucas Castro dos Santos

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Renatinho (BAN), Igor Jesus (FLA)

Gols: Pedro (aos 24 minutos do primeiro tempo), Pedro (aos 12 minutos do segundo tempo), Pedro (aos 28 minutos do segundo tempo)

BANGU

Gabriel Leite; Saulo (Yaya Banhoro), Lucas Araújo, Victor Oliveira, Felipe Soares, Erick Daltro, Renatinho (Walney), Raphael Augusto, Adsson (Baltoré), João Victor (Ronald) e Anderson Lessa (Edgar Neto). T.: França Júnior

FLAMENGO

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus (Rayan Lucas), Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Pedro (Victor Hugo). T.: Tite