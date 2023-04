Ministro do STJ pede vista e trava recurso da defesa de Robinho

O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) João Otávio de Noronha pediu vista e travou a conclusão do julgamento de um recurso da defesa do ex-jogador Robinho , condenado a nove anos de prisão na Itália por estupro coletivo.





Os advogados do ex-atacante do Milan pediram ao STJ para que o governo italiano enviasse ao Brasil uma cópia integra! traduzida do processo contra seu cliente. Ao longo da sessão da Corte Especial, o ministro Francisco Falcão, relator do caso, votou contra o recurso apresentado por Robinho.





Na sequência, Noronha paralisou a definição do julgamento ao pedir mais tempo para analisar o pedido. O ministro Noronha não informou as razões que o levaram a pedir vista. Enquanto isso, o brasileiro permanecerá em liberdade e ainda não existe um prazo para a decisão final do caso.