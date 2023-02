Condenado na Itália, Robinho foi procurado pelo Londrina Esporte Clube

O gestor do Londrina Sérgio Malucelli procurou representantes do atacante Robinho com o intuito de contratar o jogador para defender o Tubarão na próxima edição do Campeonato Brasileiro da série B. O interesse do LEC foi revelado pelo empresário do atacante Wagner Ribeiro.





Robinho foi condenado em três instâncias da justiça italiana em 2022 a nove anos de prisão pelo crime de abuso sexual cometido contra uma jovem de 22 anos na saída de uma boate em Milão, em 2013.

O ex-atacante do Santos e da seleção brasileira vive no litoral de São Paulo e corre o risco de ser preso se deixar o Brasil. No entanto, não pode ser extraditado para a Itália já que, de acordo com a Constituição de 1988, o país não extradita brasileiros natos.





Em entrevista ao jornalista Benjamin Back no podcast Benja Me Mucho, Wagner Ribeiro citou que três clubes brasileiros mostraram vontade de contratar o atacante e citou o Londrina e uma conversa que teve com Sérgio Malucelli.







