Londrina EC tem nova chance de encostar no G4 contra a Chape

O Londrina tem uma nova oportunidade para se aproximar do G4 da Série B neste sábado (10), quando recebe a Chapecoense, às 18h30, no estádio do Café. Em caso de vitória, o Tubarão pode se beneficiar do confronto direto entre Vasco e Grêmio, no domingo (11), em Porto Alegre, no fechamento da 29ª rodada.





O jogo marca o primeiro encontro da torcida com o gestor Sérgio Malucelli depois do anúncio da venda do mando da partida contra o Grêmio, dia 8 de outubro, para Cascavel. A decisão, somada às críticas do dirigente à baixa média de público nos jogos do LEC, provocaram uma reação de torcedores nas redes sociais. Eles prometem "pegar no pé" do gestor.

O LEC é o quinto colocado, com 41 pontos, quatro a menos que o Vasco. Se fizer a sua parte em casa, a diferença para o G4 vai cair. Em caso de derrota vascaína no Rio Grande do Sul, o time carioca ficaria apenas um ponto a frente do Tubarão. Se houver empate, a diferença ficaria em dois pontos. E, em caso de vitória do Vasco, o Grêmio cairia para o quarto lugar e ficaria três pontos a frente do Alviceleste. Atualmente, o Grêmio soma 47.







"O nosso foco tem que ser o jogo com a Chapecoense e é nesta partida que temos que colocar toda a nossa concentração, atenção e energia. É uma decisão para nós", ressaltou o técnico Adilson Batista. O alerta do treinador faz sentido. Na última rodada, o Londrina só dependia dele para colar no G4, mas não aproveitou. Como o Vasco havia perdido, o LEC poderia diminuir a vantagem vascaína para um ponto, mas o Tubarão também não se deu bem na rodada e perdeu para o Operário, em Ponta Grossa.



LONDRINA





Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Gegê, Caprini e Leandrinho; Douglas Coutinho e Gabriel Santos (Mandaca). Técnico: Adilson Batista

CHAPECOENSE

Saulo; Mailton, Frazan, Victor Ramos e Fernando; Pablo Oliveira, Betinho e Marcelo Freitas; Crystian, Willian Popp e Alisson. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)





Local: Estádio do Café

Horário: 18h30 deste sábado (10)





Ingressos: R$ 30 (arquibancada) e R$ 50 (cadeira)





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA.