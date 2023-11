Brasil faz 3x0 na Argentina e é campeão do vôlei masculino no Pan

Com um vôlei de alto nível, a seleção masculina do Brasil bateu a Argentina por 3 sets a 0 (25/23, 25/13 e 25/22) e faturou a medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. O jogo foi na arena do Parque O’Higgins, sábado (4), e a conquista do Brasil quebrou um jejum que durava desde Guadalajara 2011.





“Nossa equipe foi crescendo durante o campeonato. Tivemos altos e baixos, claro, até no primeiro set da final foi assim. Mas tivemos resiliência, paciência nos momentos certos para sair das situações adversas e, com a força do conjunto, conquistamos esse título”, celebrou Honorato, eleito o melhor jogador de vôlei.

No primeiro set, a Argentina abriu 3 a 0, vantagem determinante para os argentinos liderarem o placar por longo do período sem que o Brasil conseguisse encostar. Até que, num contra-ataque, Adriano diminuiu a diferença para dois pontos. Foi o suficiente para a equipe inflamar e virar o placar para 21 a 20. Com bom volume de jogo, fechou em 25/23.





O segundo set mostrou um Darlan imparável, com o Brasil abrindo 6 a 0, com três aces e dois ataques do jogador brasileiro. Houve muitos erros do time, no entanto, e a Argentina encostou em 7/5, quando o técnico Juba pediu um tempo providencial. O Brasil retomou a concentração, diminuir os erros e deslanchou, fechando o set com tranquilidade em 25/13.





Aces, de lado a lado, marcaram o início do terceiro set, com equilíbrio. Assim foi até a seleção brasileira abrir uma ligeira vantagem de 11/7. Daí para frente, bastou administrar a diferença até o fim, para fechar o set em 25/22 e a partida em 3 sets a 0: a medalha de ouro é de novo do Brasil.





“Mesmo num período curto, fizemos uma boa preparação para o Pan, e o balanço é extremamente positivo. Destaco mais o amadurecimento de vários desses garotos, que vai ser determinante para o futuro deles dentro da seleção brasileira”, afirmou o técnico Giuliano Ribas, o Juba.