Nova dupla brilha com golaços, Corinthians atropela Racing e avança em 1º

António Oliveira mexeu na escalação e sacou Romero para a entrada de Coronado. O meia de 31 anos atuou aberto pela direita, mas invertendo com Garro pelo meio em sua primeira partida como titular na casa alvinegra.

O duelo começou a todo vapor, com direito a trocação e trapalhada de Carlos Miguel antes de o placar ser inaugurado. O Corinthians partiu para cima após o apito inicial, buscando triangulações e chegando com perigo, só que passou a levar sufoco dos visitantes no decorrer dos minutos. O goleiro alvinegro foi acionado e também se complicou em uma saída de bola errada, mas conseguiu se redimir e evitar o gol. Publicidade

Garro tirou da cartola um golaço de falta e Yuri Alberto ampliou logo na sequência para dar certa tranquilidade. Os gols saíram em um intervalo de dois minutos, quando o adversário pressionava e fazia o Corinthians flertar com o perigo, e a vantagem no marcador mudou a dinâmica do jogo.

O Racing passou a se abrir em busca do resultado, e levou mais uma pintura na volta do intervalo. O time uruguaio trocou a estratégia, deixou de explorar as faltas para frear o jogo e se jogou ao ataque, cedendo espaços. Os visitantes precisavam pelo menos do empate para continuar em primeiro do grupo, mas voltaram do Brasil com o gosto amargo da derrota. Publicidade

Fagner foi substituído ainda no primeiro tempo. O lateral deixou o gramado com dores na posterior da coxa após ter dado um carrinho e deu lugar a Matheuzinho.

Paulinho entrou em campo e foi ovacionado em sua última partida Neo Química Arena, que também contou com uma presença ilustre. O experiente volante não teve seu contrato renovado e teve seu jogo derradeiro pelo Corinthians em Itaquera. Já no camarote, o atacante Roger Guedes assistiu à vitória de seu ex-clube.





Primeiras chegadas: Com 6' de jogo, Garro tentou lançar Fagner, a marcação cortou para o meio da área e Yuri Alberto cabeceou firme, mas foi para longe do gol. Na sequência. Wesley recebeu na esquerda e cruzou para Coronado do outro lado, mas o camisa 77 perdeu equilíbrio e mandou para a linha de fundo.

Carlos Miguel salva no reflexo: Aos 11', o Racing teve uma falta pela esquerda, a bola respingou na entrada da área após a cobrança e Verón Lupi bateu rasteiro. O chute desviou no meio do caminho, mas Carlos Miguel defendeu com o pé e a defesa cortou.

Quase uma entregada: No lance seguinte, Carlos Miguel saiu jogando curto com Félix Torres, recebeu a devolução e chutou no adversário. Urretaviscaya finalizou à queima-roupa, mas o goleiro salvou e Cacá afastou depois do rebote.

1x0: Aos 22', o Corinthians teve uma falta perto da linha de fundo pela direita. Garro cobrou direto, com efeito, e mandou no ângulo oposto. Odriozola estava posicionado, mas não conseguiu evitar o golaço.

2x0: Aos 25', Wesley partiu para cima pela esquerda, entortou o marcador e cruzou. A bola sobrevoou a área até chegar em Yuri, no segundo pau, que chegou batendo de carrinho e contou com desvio no adversário para ampliar. O VAR ficou checando a posição de Coronado, que quase interveio no meio do caminho, mas a posição era regular e o gol foi validado.

Quase o terceiro: Aos 40', Coronado lançou Yuri, o camisa 9 saiu na cara do gol e tentou driblar o goleiro, mas foi desarmado no último segundo.

Gol impedido: Aos 48', Wesley arrancou novamente pela esquerda e tentou o passe na área. Bidon se antecipou após corte da defesa e mandou uma bomba que o goleiro defendeu. No rebote, Hugo mandou para o fundo das redes, mas estava em posição de impedimento.

3x0: Aos 12' do 2º tempo, Coronado recebeu pelo meio na intermediária, fez fila passando por três e bateu rasteiro, cruzado, para anotar uma pintura em Itaquera.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Data e horário: 28 de maio de 2024, às 19h

Público: 40.473 torcedores

Renda: R$ 2.322.336,00

Árbitro: Roberto Pérez

Assistentes: Stephen Atoche e Leonar Soto

VAR: Nicolas Gallo

Amarelos: Ferreira, Magallanes, Raniele, Cacá

CORINTHIANS

Carlos Miguel; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Paulinho) e Rodrigo Garro; Igor Coronado (Angel Romero), Yuri Alberto (Pedro Raul) e Wesley (Gustavo Mosquito). T.: António Oliveira

RACING-URU

Rodrigo Odriozola; Gastón Bueno, Hugo Magallanes, Martín Ferreira e Agustín Pereira (Juan Rivero); Thiago Espinosa (Rodrigo Teliz); Lucas Rodríguez (Agustín Alanis), Erick de Los Santos e Jonathan Urretaviscaya (Santiago Mederos); Verón Lupi e Dylan Nandin (Luis Gorocito). T.: Eduardo Espinel