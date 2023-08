Operário volta à liderança e garante vaga na 2ª fase da Série C

O Operário reassumiu a liderança na Série C do Brasileiro e de quebra garantiu sua vaga à segunda fase com uma rodada de antecedência. Com a vitória sobre o Altos-PI por 1 a 0, sábado (19), em Teresina, o Fantasma chegou aos 33 pontos. O Brusque-SC, vice-líder, com 31, também está na segunda fase. Na briga pelas demais seis vagas, o destaque na última rodada é o confronto direto Náutico x São Bernardo, nos Aflitos, sábado (26).





O Timbu é o oitavo colocado, com 26 pontos, enquanto o time do ABC paulista tinha 25, em nono lugar, mas jogaria ontem à noite no encerramento da penúltima rodada. Na segunda fase, as oito equipes são divididas em duas chaves de quatro e jogam entre si dentro de seus grupos, em turno e returno. Os dois melhores de cada chave vão às semifinais e já garantem o acesso à Série B. Os dois finalistas disputam o título.