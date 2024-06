Palmeiras aproveita expulsão de Hulk, goleia Atlético-MG e cola em líderes

O Palmeiras goleou o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Aníbal Moreno, Piquerez, Estêvão e Flaco López marcaram os gols da partida. O gol do jovem de 17 anos foi o mais bonito da noite. Estêvão desarmou Gustavo Scarpa no campo de ataque, carregou da direita para o meio e chutou forte de canhota no ângulo do goleiro Matheus Mendes.

Com o triunfo, o Alviverde foi 17 pontos, subiu para a 5ª posição e colocou nos líderes. São dois pontos de diferença para o líder Botafogo. O Galo ficou com 13 pontos, agora na 9ª posição. A equipe estava invicta na competição e conheceu a sua primeira derrota.



O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), quando recebe o RB Bragantino no Allianz Parque. Já o Atlético-MG visita o Vitória, no Barradão, também na quinta, mas às 18h30.

Atlético-MG e Palmeiras começaram a partida de forma equilibrada. Ambas equipes criaram chances no início do jogo e poderiam ter aberto o placar.



Aos 24 minutos, Igor Rabello afastou mal uma bola na área atleticana e mandou ela no peito de Aníbal Moreno. O argentino dominou e sem deixar a bola cair chutou de perna esquerda — a bola ainda bateu na trave de Matheus Mendes antes de entrar.

O jogo mudou aos 30 minutos. Hulk se envolveu em uma dividida com Zé Rafael na casa dos 30 minutos. O juiz interrompeu o duelo e marcou falta para os mandantes. O camisa 7 tomou amarelo por reclamação e, imediatamente, pediu a justificativa da punição a Rodrigo José Pereira de Lima enquanto encarava, com os braços para trás e foi expulso.



Com espaço, o Palmeiras teve duas grandes chances perdidas por Rony. O goleiro Matheus Mendes fez duas defesas muito importantes.

O técnico Gabriel Milito até tentou ajustar a marcação do Atlético-MG, tirou o zagueiro Igor Rabello amarelado e colocou o meio-campista Alisson. Mas o Galo seguiu dando muitos espaços e o Alviverde aproveitou.



Aos 13 minutos, Zé Rafael disparou pela ponta esquerda inavadiu a área e cortou para trás. O palmeirense foi derrubado com uma rasteira de Saraiva e o árbitro marcou pênalti. Piquerez cobrou pênalti cruzado e mandou no cantinho para ampliar.

No minuto seguinte, Estêvão desarmou Gustavo Scarpa no campo de ataque, carregou da direita para o meio e chutou forte de canhota. O jovem de 17 anos mandou no ângulo e fez o terceiro.



Estêvão, cria do Cruzeiro, pediu silêncio após marcar o gol e deixou os torcedores do Atlético-MG revoltados. Muitos copos de água foram atirados para dentro do campo.

Flaco López aproveitou cruzamento de Vanderlan nos acréscimos e marcou o quarto para selar a goleada.