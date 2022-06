Palmeiras bate o Atlético-GO e abre folga na liderança do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras provou novamente que é um dos principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-GO por 4 a 2, na noite de quinta-feira (16) no Allianz Parque, em São Paulo.

Com o triunfo, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira atingiu 25 pontos, três de vantagem sobre o vice-líder Corinthians. Para o Dragão, a derrota signficou permanecer na zona do rebaixamento, na 17ª posição com 13 pontos.

O primeiro tempo da partida animado, com cinco gols marcados. O Atlético-GO chegou a abrir o placar aos 28 minutos graças a um gol contra do zagueiro Luan. Mas o Palmeiras, a partir dos 40 minutos, fez quatro em sequência para virar o placar, com Zé Rafael (aos 40 minutos), Gómez (aos 42), Scarpa (aos 43) e Gómez novamente (aos 47).





Aos 32 minutos da etapa final, o Dragão ainda descontou com Churín.





No domingo (19), o Atlético-GO recebe o Juventude às 18h. Já o Palmeiras volta a campo no clássico com o São Paulo na segunda-feira (20) às 20h.