Palmeiras conta com 'aliados' para superar Flamengo na corrida pelo Brasileiro

O Palmeiras pode ter a ajuda de dois 'aliados', que podem atrapalhar o Flamengo na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro.







Publicidade

Publicidade

As equipes têm a mesma pontuação na tabela (63), mas o time de Abel Ferreira lidera a competição pela vantagem no saldo de gols (26 contra 17).





FELIPÃO

Publicidade





Hoje no Atlético-MG, Felipão é um técnico histórico do Palmeiras com três passagens pelo clube e títulos importantes. O Galo é o adversário do Flamengo nesta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

Publicidade





A equipe mineira ainda sonha com o título brasileiro. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no fim de semana, o Galo chegou a 60 pontos e está a três do líder Palmeiras.





O confronto direto contra o Fla é fundamental para a equipe de Felipão seguir sonhando com o título e pode fazer com que o Alviverde abra vantagem para o Rubro-negro.

Publicidade





DEYVERSON





Publicidade

Outro ex-Palmeiras que o Flamengo terá pela frente é o atacante Deyverson. O Rubro-negro enfrenta o Cuiabá no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), também no Maracanã.





Carrasco da Copa Libertadores 2021, quando defendia o Palmeiras, Deyverson foi o autor do gol na prorrogação que deu o título da competição à equipe alviverde contra o Rubro-negro.

Publicidade





Flamengo é a maior vítima de Deyverson na carreira. O atacante marcou quatro gols no Rubro-negro e deu uma assistência em quatro jogos disputados contra eles —com três vitórias e uma derrota.





A equipe comandada por Tite encerra o Brasileirão contra o São Paulo, na quarta-feira da semana que vem (6), no Morumbi, às 21h30.





JOGOS DO PALMEIRAS





O time paulista, por sua vez, tem jogos contra o América-MG e o Fluminense no Allianz Parque. A última rodada é contra o Cruzeiro, no Mineirão.