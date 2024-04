Palmeiras e Flamengo fazem jogo truncado e ficam no empate

Na próxima rodada do Brasileiro, os comandados de Abel Ferreira têm o clássico com o São Paulo, e o time de Tite tem o Botafogo pela frente.

As equipes voltam a campo no meio da semana, pela Libertadores. O Palmeiras visita o Independiente del Valle, e o Fla enfrenta o Bolívar, fora de casa.

Com o resultado, o Alviverde chega a quatro pontos, enquanto o Rubro-Negro vai a sete e perde os 100% de aproveitamento que tinha até aqui. O placar fez também os cariocas manterem o tabu no Brasileiro. A última vitória do Palmeiras no duelo foi na edição de 2017.

Cartões de sobra, bola na rede em falta. Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo sem muita criatividade e ficaram no empate sem gols no Allianz Parque, neste domingo (21), pelo Brasileiro.

Como foi o jogo





O primeiro tempo não foi muito animador para as torcidas. Palmeiras e Flamengo fizeram um duelo truncado, com muitas faltas, paralisações e poucas chances de gol criadas. As equipes ficaram presas no meio de campo e, quando conseguiam chegar próximo à área adversária, cometeram erros na finalização das jogadas.



A disputa mais física e o alto número de faltas resultaram em diversas punições com cartões amarelos. Foram sete apenas nos primeiros 45 minutos, e nem o técnico Tite escapou. Próximo do intervalo, houve ainda um começo de empurra-empurra, após Bruno Henrique e Weverton se estranharem.

Publicidade



Na volta do intervalo, o jogo ganhou em intensidade e ficou um pouco "mais claro", com os times achando espaços com um pouco mais facilidade. Porém, não demorou para o ritmo voltar ao da etapa inicial, com faltas e preso entre as intermediárias.



Para furar a defesa adversárias, estratégias diferentes. O Palmeiras tentava explorar a velocidade, principalmente com Endrick, enquanto o Flamengo apostava nas ligações mais diretas. Na reta final da partida, as equipes ficaram mais abertas, o que gerou chances um pouco mais claras, mas sem sucesso — Aníbal Moreno balançou a rede, mas estava impedido.



Publicidade