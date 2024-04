Piquerez cita top 3 laterais do Brasileiro e vê liga como mais equilibrada

Joaquín Piquerez já foi duas vezes campeão brasileiro pelo Palmeiras , e nesta temporada está em busca do tricampeonato consecutivo -o que não acontece desde o São Paulo em 2006, 2007 e 2008. À reportagem, o defensor uruguaio afirmou que o Brasileirão, ao lado da Premier League, é a liga mais 'disputada e equilibrada do mundo'.



"Eu acho que o Brasileiro junto à Premier League, a liga mais disputada e mais equilibrada do mundo hoje", afirma o jogador.

No meio da temporada, Piquerez completará três anos no futebol brasileiro. O defensor de 25 anos diz que acompanha bastante o futebol de seu país porque tem familiares jogando lá, mas confessa que não tem saudades de atuar no Uruguai.



Piquerez é alvo recorrente de sondagens do futebol europeu. O defensor garante estar totalmente focado no Palmeiras, e falou que a liga europeia que gostaria de jogar é a Premier League.

No Brasileiro, Piquerez elegeu um top 3 de laterais: Guilherme Arana, do Atlético-MG, Ayrton Lucas, do Flamengo, e Matias Viña, também do Fla.



"Eu acho que Guilherme Arana é muito bom jogador, vem voltando de lesão já faz um tempinho, ele joga muito bem. Depois eu gosto muito do lateral do Flamengo, Ayrton Lucas, ele é um cara muito bom, muito rápido, chega muito no gol, e depois meu conterrâneo Matias Viña, que chegou agora. Conheço ele, jogamos juntos na seleção, chegou aqui no Palmeiras e acho um cara muito bom", diz o defensor.

