Palmeiras esquenta 'decisão' contra o Flamengo após derrota em casa

O Palmeiras perdeu para o Internacional na Arena Barueri na noite desta quarta-feira (17), mas o tema mais abordado na coletiva de Abel Ferreira após a partida foi o próximo adversário do time alviverde no Brasileiro: o Flamengo.

VEJA AS FALAS DE ABEL



Bastidores do São Paulo no Maracanã tem silêncio e demora para coletiva





"O Palmeiras consegue competir com essa equipe. Somos organizados, estruturados, jogamos juntos há mais tempo. Mas se for competir com orçamento, capacidade financeira, não tem como. São três ou quatro vezes mais que nós. Somos competitivos porque somos organizados."

Publicidade



"O que eles [Flamengo] têm? Têm mais dinheiro do que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. Não sei [se o método de trabalho é parecido]. Eu vou analisar o Flamengo a partir de agora, sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que, se forem contratados jogadores para dar base, ele os têm lá. Disse que quer jogadores prontos. Isso foi ele quem disse, não eu."



"Eles têm um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor do que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muitos mais cabelos brancos do que eu, melhor do que eu. É um jogo que vamos discutir como sempre fazemos com todos os nossos rivais, como foi nesta quinta-feira (18)."



Publicidade