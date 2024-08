Palmeiras foca no Campeonato Brasileiro após eliminações

Após a eliminação na Libertadores, a palavra mais ouvida pelos lados do Palestra Itália é foco! Da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ao técnico português Abel Ferreira, passando pelos jogadores o discurso é uníssono: concentrar todas as forças para conquistar o tricampeonato do Brasileirão - única competição que restou para o clube após as quedas na Copa do Brasil para o Flamengo e na Libertadores para o Botafogo.





E o primeiro passo a equipe quer dar neste sábado (24) vencendo o Cuiabá em partida que será disputada no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 18h30 - o Allianz Parque novamente está cedido para um show. O Palmeiras está em terceiro lugar com 41 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas tem melhor saldo de gols. Já o Cuiabá é o penúltimo colocado com 18 pontos.

E Abel Ferreira não poderá contar com Gustavo Gómez e Flaco López que tomaram o terceiro amarelo contra o São Paulo, e Zé Rafael que foi expulso em confusão no término do jogo. As opções são Murilo, Aníbal Moreno e Rony.





Mas a grande atração do Palmeiras é Estevão, 17 anos, a mais nova e cobiçada joia do clube que foi convocado nesta sexta-feira (23) pelo técnico Dorival Júnior para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa.





