Em casa, Londrina EC decide vida na Série C contra o Náutico

A máxima de que a partida deste sábado (24), às 17h, contra o Náutico, é o “jogo do ano” para o Londrina não é à toa. A definição se o Tubarão avança ou não para o quadrangular semifinal da Série C do Brasileirão ficou para a última rodada, mas o clube conta com a vantagem de jogar em casa e depender apenas de si para se classificar.





O técnico Claudinei Oliveira deixou claro na entrevista coletiva concedida nesta semana que o elenco sabe da importância de vencer e não depender de outros resultados. Ficar fora da próxima fase significa encerrar ainda em agosto a temporada alviceleste em 2024. Os jogadores estão concentrados desde quinta (22) e a preparação foi finalizada nesta sexta-feira (23).

Olhando para o adversário, a preocupação é o trio de ataque Gustavo Maia, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio e a força da bola parada do Timbu, que deve ir para o ataque em busca do resultado.





Reconhecendo a importância de ter o torcedor no Café, o LEC anunciou ingressos a R$ 10 para a arquibancada e R$ 30 para as cadeiras, e a resposta da torcida foi imediata, com mais de quatro mil entradas vendidas antecipadamente. Promessa de bom público e de apoio durante os 90 minutos da decisão. Na sexta, o clube informou que o lote das cadeiras estava perto do fim.

Além do reforço nas arquibancadas, peças importantes do elenco estão à disposição de Oliveira. O lateral direito Thiago Ennes deve ganhar vaga no time titular, após quatro rodadas fora. O lateral esquerdo Geferson também está à disposição, mas Maurício deve seguir como titular, agora pela esquerda.





O ataque alviceleste, que sofreu com baixas nos últimos jogos, pode ganhar o atacante Calyson, que mesmo não estando 100%, pode ficar como opção para o segundo tempo.





