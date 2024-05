Palmeiras goleia com Veiga iluminado e confusão por comemoração de Endrick

O Palmeiras goleou o Liverpool-URU por 5 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu, na noite desta quinta-feira (9), em jogo válido pela quarta rodada da Libertadores.



Os gols do Palmeiras foram marcados por Raphael Veiga (duas vezes), Endrick, Rony e Gustavo Gómez.

A comemoração de Endrick causou confusão. Ao festejar o gol marcado, o camisa 9 repetiu a comemoração 'Kong', em referência a 'King Kong', e deu início à uma discussão com jogadores do Liverpool-URU. O atacante pediu desculpas, levou cartão amarelo e foi substituído. Ele já havia comemorado da mesma maneira no jogo contra o Independiente del Valle, pela Libertadores.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 10 pontos e se manteve isolado na liderança do Grupo F da Libertadores. Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool-URU, todos com quatro pontos, completam a chave, nesta ordem. O time brasileiro até podia se classificar às oitavas já nesta rodada, mas a vitória do San Lorenzo contra o Del Valle adiou a classificação antecipada.



O triunfo desta quinta-feira também garantiu mais uma marca ao Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira. O resultado foi a primeira vitória do Verdão como visitante contra um time uruguaio com o técnico português. Agora, a equipe já venceu equipes de todos os países da Libertadores jogando fora de casa.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (12), quando vai enfrentar o Athletico-PR, em casa, às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileiro. O próximo compromisso pela Libertadores será na próxima quarta-feira (15), contra o Independiente del Valle, no Allianz Parque, às 21h30. No dia seguinte, o Liverpool-URU encara o San Lorenzo, como visitante, às 21h.