Palmeiras joga no Uruguai por vaga nas oitavas da Libertadores

O Palmeiras pode garantir com antecedência nesta quinta-feira (9) a sua classificação para as oitavas de final de Libertadores da América. Líder do grupo, o Verdão encara o Liverpool, às 19h (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu.





Após três rodadas, o Palmeiras está na ponta da chave F, com sete pontos, três a mais que o Independiente del Valle. O Liverpool também soma quatro e o San Lorenzo é o lanterna, com um. O Palmeiras garante a classificação antecipada se vencer no Uruguai e o San Lorenzo tropeçar diante do Del Valle, na Argentina. O outro confronto do grupo também acontece nesta quinta, em Buenos Aires.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A grande novidade na escalação do técnico Abel Ferreira será o retorno de Raphael Veiga. O meia foi poupado no fim de semana - vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro -, em razão do excesso de jogos.





Zé Rafael, recuperado de lesão, disputa vaga com Richard Ríos, assim como Lázaro e Estevão brigam por uma posição. A provável formação do Palmeiras deve ter Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.