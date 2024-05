Palmeiras planeja férias para Felipe Anderson e estreia não será imediata

O contrato de Felipe Anderson com o Palmeiras começa a valer no dia 1º de julho, mas a estreia do jogador deve acontecer apenas no fim do mês.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Felipe Anderson deve se apresentar ao Palmeiras no dia 1º de julho para fazer exames médicos, mas já é certo que ele terá um período de férias antes de treinar com os companheiros e começar a jogar. O atleta está em reta final de temporada na Itália, e fará seu último jogo pela Lazio no dia 26 deste mês de maio.

Publicidade



O Alviverde entende que um bom período de descanso é fundamental para que Felipe consiga atuar sem problemas no segundo semestre de 2024.



A janela de transferências no futebol brasileiro só abre no dia 10 de julho, então Felipe só poderia atuar a partir desta data. O que fez o Palmeiras estender um pouco mais os dias adicionais para ele concluir sua mudança de volta para o Brasil e descansar bem.

Publicidade



Vínculo de Felipe Anderson com a Lazio impede trabalho antecipado do Palmeiras com o jogador. Apesar de encerrar a temporada europeia agora, o meia-atacante de 31 anos tem contrato com a Lazio até 30 de junho de 2024, e por isso o Aliverde não poderá acompanhar o jogador nesse período.



Felipe Anderson terá longo período sem treinos nos clubes. Contando o período do último jogo do atleta com a Lazio até sua provável estreia pelo Palmeiras, serão mais de 40 dias. O contrato com os italianos impede que ele treine na Academia de Futebol. Isso não significa que ele ficará sem treinar, já que poderá manter o nível físico por conta própria - e após o dia 1º de julho, estará liberado para utilizar as instalações elogiadas do Alviverde.



O planejamento com Felipe Anderson não preocupa o Palmeiras. O clube entende que Felipe está no seu auge físico, e que esse tempo a mais para ele se recuperar para a temporada pode fazer muita diferença para o restante do ano. O nível físico do jogador foi até motivo de elogios no anúncio da contratação em abril deste ano.



Na temporada 2023/24, Felipe Anderson já atuou em 49 jogos, marcou 5 gols e deu 7 assistências. Abel Ferreira afirmou após a partida contra o Independiente del Valle que está ansioso para o segundo semestre do Alviverde.