Palmeiras usa Bruno Henrique de exemplo por cautela em recuperação de Dudu

O Palmeiras vê a volta de Dudu próxima, mas não acelera o retorno. O atacante pode ficar à disposição ainda neste mês de maio.

Dudu sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco em agosto do ano passado e está no nono mês de tratamento.



O ídolo palmeirense está cada vez melhor, mas o clube evita qualquer precipitação para a sua volta. Ele só jogará quando se sentir seguro.

O clube alviverde usa o exemplo de Bruno Henrique, do Flamengo, que passou por cirurgia similar e demorou 10 meses para jogar.



Mesmo após 10 meses, Bruno teve retorno difícil, lidou com lesões musculares e ainda oscila entre bons e maus momentos, sem repetir o que já jogou.



O Palmeiras dará minutos aos poucos a Dudu e se surpreenderá se ele já voltar "voando". A ideia é criar um cenário favorável para a esperada reestreia.



"Dudu quando estiver bom... Não fez um jogo sequer ainda. Não temos expectativa sobre ele. Vejam o que houve com o Bruno Henrique. Viram? Lesão parecida e quanto tempo durou, sem expectativas", disse o técnico Abel Ferreira.