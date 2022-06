Palmeiras vira sobre o São Paulo nos acréscimos pelo Campeonato Brasileiro

O Palmeiras derrotou o São Paulo de virada no fim do jogo de segunda-feira (20) pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O resultado deixou o Verdão isolado na liderança da competição com 28 pontos. A equipe de Rogério Ceni, com 18, ficou em 9º.

Continua depois da publicidade





O placar foi aberto para o Tricolor por Patrick aos 16 minutos. O empate e a virada só sairiam no fim do jogo, com Gustavo Gómez, aos 45, e Murilo, aos 50, que fechou o marcador.





Os dois times voltam a se enfrentar na quinta-feira (23), às 20h, no mesmo local, mas pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Palmeiras visita o Avaí no domingo (26), às 16h, e o São Paulo recebe o lanterna Juventude no mesmo dia, às 18h.