Piqué leva Barcelona à sua vitória na Champions

O gol que garantiu o triunfo em Barcelona foi marcado aos 23 do primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio, Jordi Alba ficou com a bola e a colocou na área. Piqué conseguiu finalizar de perna direita.

Agora, a equipe soma três pontos no Grupo E e está atrás de Benfica (4) e Bayern (9) -nesta quarta, os alemães venceram os portugueses por 4 a 0. O Dínamo está na lanterna, com apenas um ponto.

Antes do jogo, Koeman afirmou que a vitória era obrigatória para o Barcelona continuar sonhando com uma vaga nas oitavas de final da Champions.

Resultados da rodada







Na Inglaterra, o Manchester United conseguiu uma vitória de virada sobre a Atalanta, por 3 a 2, depois de ficar com dois gols de desvantagem no placar.



Merih e Pasalic fizeram os gols do time italiano ainda na etapa inicial, mas Rashford, Maguire e Cristiano Ronaldo marcaram depois do intervalo e garantiram a vitória dos ingleses.



Com o resultado, o United lidera o Grupo F, com seis pontos. Atalanta e Villareal estão empatados, com quatro. O Young Boys, derrotado por 4 a 1 pelo Villarreal nesta quarta, soma três.



Pelo Grupo H, a Juventus ganhou do Zenit por 1 a 0 e ficou na liderança, com nove pontos. O Chelsea goleou o Malmo por 4 a 0 e chegou a seis. O Zenit tem três pontos, e o Malmo ainda está zerado.