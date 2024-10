Por que atuação épica de Vini Jr na Champions não vale para a Bola de Ouro

A atuação de Vini Jr na vitória por 5 a 2 do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, em jogo da Liga dos Campeões disputado na última terça (22), não valeu para a votação da Bola de Ouro deste ano, evento que premia o melhor jogador do mundo. O vencedor será conhecido na segunda (28), em Paris.





POR QUE NÃO VALE?





Porque a atual edição do prêmio se baseia na temporada 2023/24 do futebol europeu, ou seja, período que engloba agosto do ano passado até julho de 2024.





Os três gols de Vini ocorreram em duelo já válido pela Champions League 2024/25. Ou seja, no período de avaliação para a Bola de Ouro de 2025.





Os últimos jogos do atacante na seleção brasileira, pelas Eliminatórias, também não foram contabilizados -a Copa América, por outro lado, entrou no balanço por ter sido disputada em julho.





Vini é favorito a faturar o prêmio de melhor do mundo. O camisa 7 brilhou na temporada passada com a camisa do Real Madrid e viveu sua temporada mais artilheira na equipe espanhola, que faturou títulos como o Campeonato Espanhol e a Champions League.





Haaland, Rodri e Bellingham são as principais ameaças ao brasileiro na briga pelo troféu. A dupla do Manchester City e o colega de time no Real também se destacaram durante a temporada 2023/24.





A votação é feita por jornalistas dos 100 países mais bem ranqueados da Fifa. O Brasil está representado pelo narrador Cléber Machado, que já elencou seu top 5 -mas não pode, por enquanto, revelar suas escolhas.





O SHOW DE VINI





O Real Madrid protagonizou uma virada heroica sobre o Borussia Dortmund com brilho de Vini, que marcou três vezes no duelo do Santiago Bernabéu.





O primeiro gol do brasileiro foi de rebote, e ele ainda fez dois golaços pouco tempo depois. Lucas Vázquez e Rudiger completaram a vitória dramática dos espanhóis.