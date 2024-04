Por que Corinthians usa marca de apostas no sub-17 e outros clubes evitam

POR QUE MUITOS CLUBES NÃO USAM



Cada clube, claro, tem seus acertos individuais com patrocinadores. Mas sobre as casa de apostas, há uma dose de precaução para se proteger de eventuais alterações no entendimento do Conar durante a vigência dos contratos de patrocínio.

"Há clubes que podem ter optado pela retirada do patrocínio máster de categorias de base, independentemente de haver argumentação no sentido de que ele seria possível, porque há espaço para que essa interpretação se altere ao longo dos próximos passos da regulamentação. Uma avaliação mais conservadora recomendaria que, nesse momento, essas propriedades não fossem incluídas no pacote de negociação dos clubes. É para evitar discussão futura que dê causa a uma eventual diminuição ou rompimento do contrato", disse a advogada Danielle Maiolini, do escritório CSMV, que presta serviço ao Palmeiras, por exemplo, e está ativo na Libra.

A permissão do Conar para o uso foi vista pelos clubes como uma medida de meio-termo para não atrapalhar a validade dos patrocínios.

O que a legislação veta, de fato, é que haja apostas em jogos de campeonatos de base. Isso está expresso na lei que regulamenta a atividade das casas de apostas no Brasil.

Ou seja, os eventos e resultados das partidas da Copa do Brasil Sub-17, por exemplo, não podem ser alvo de apostas. Por mais que a Vai de Bet tenha aparecido na camisa do Corinthians. O jogo terminou 0 a 0.





QUANTO CUSTA O PATROCÍNIO?





As casas de apostas tomaram conta dos espaços mais nobres e valiosos dos patrocínios no futebol brasileiro.

No caso do Corinthians, a informação é que o contrato com a Vai de Bet gere R$ 120 milhões por ano.

No São Paulo, a Superbet paga R$ 52 milhões fixos. Com variáveis, isso pode chegar a R$ 75 milhões.