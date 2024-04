Corinthians resgata jogadores após período livre, mas não encontra soluções

O Corinthians não encontrou soluções durante o período livre para treinamentos e jogou mal no empate por 1 a 1 com o Racing-URU, nesta terça-feira (2), no Estádio Centenário, pela estreia na Sul-Americana, mesmo com jogadores "resgatados" pelo técnico António Oliveira: Matheus Bidu e Fausto Vera.



O Corinthians teve três semanas de trabalho com o treinador, mas não conseguiu se impor contra o Racing e apresentou os mesmos problemas que culminaram na eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista.

António insistiu na formação com Pedro Raul como centroavante e Yuri Alberto na ponta. A decisão se mostrou errada, e o gol só saiu quando Romero entrou e Yuri apareceu como um 9 na pequena área para cabecear.



O Timão também sofreu na defesa. O Racing teve menos posse de bola, mas finalizou mais e teve um gol anulado antes de conseguir o empate no fim.

Félix Torres e Gustavo Henrique não se entenderam. Fagner voltou a atuar mal, assim como Hugo. Cássio caiu atrasado no gol dos uruguaios.



Raniele e Breno Bidon estiveram sobrecarregados na armação. Rodrigo Garro, apesar de alguns erros técnicos, foi novamente o mais lúcido do time.

Para buscar a vitória, António Oliveira tirou Gustavo Henrique e colocou Fausto Vera, recuando Raniele para a zaga. A opção funcionou num primeiro momento, mas depois apresentou efeito colateral. O técnico tentou corrigir com a entrada de Cacá para a saída de Bidon, porém, o zagueiro entrou frio e falhou no gol do Racing.