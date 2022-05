Por reabilitação, Adilson Batista projeta mudanças no Londrina EC

O técnico Adilson Batista tem comemorado o intervalo na série B e espera aproveitar bem o período de treinamentos para ajustar o Londrina em busca de reabilitação no Brasileiro. O tempo sem jogos tem servido também para o treinador buscar outras opções no elenco e novidades devem aparecer na equipe no jogo de sábado contra o Brusque, no estádio do Café.

Adilson Batista será obrigado a mexer no ataque, já que o centroavante Gabriel Santos está suspenso. A tendência é a manutenção do trio Mirandinha, Douglas Coutinho e Caprini, que já atuou diante do Bahia. A diferença é que Coutinho deve atuar centralizado e Caprini como um ponta e não na armação.

No entanto, os setores que mais preocupam o treinador são a defesa e o meio-campo. O sistema defensivo tem sido muito questionado e o LEC tem a pior defesa da série B, ao lado do CRB, com nove gols sofridos em seis partidas. Saimon e Augusto foram titulares em todas as partidas, mas não têm passado segurança.





A novidade no jogo de sábado pode ser Gustavo Vilar, contratado junto ao Maringá, mas que ainda não estreou. Apesar de ter atuado durante todo o Campeonato Paranaense, o jogador chegou a LEC sem a condição física ideal e, por isso, fez um trabalho de recondicionamento nas últimas semanas. Deve ganhar a posição de Saimon diante do Brusque e finalmente fazer a sua estreia.





No meio-campo, Adilson Batista ainda busca o camisa 10. Já testou Eltinho, Alan Ruschel e até Caprini fez a função. Escalou também o time sem armador e com três volantes, mas não ficou satisfeito. Com Ruschel e Mossoró em busca da melhor condição física, Gegê pode ganhar uma chance.

