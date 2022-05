Depois de despencar na tabela, LEC busca paz e recuperação na Série B

Depois de dias turbulentos e uma rodada ruim, o Londrina começa a semana do jogo contra o Brusque tentando voltar as atenções para dentro do gramado em busca de reabilitação na Série B. Na 18ª posição, com cinco pontos, o LEC sabe que só uma vitória no confronto de sábado (14) trará dias mais calmos ao clube.



A goleada sofrida diante do Bahia somada aos resultados da sexta rodada fizeram o Tubarão despencar seis posições na tabela. Sem vencer há cinco partidas, o Alviceleste tem apenas 28% de aproveitamento.

O desempenho ruim neste início de Brasileiro desencadeou cobranças por parte da torcida e tornou pública a situação dos atrasos salariais, após reclamação dos jogadores. Em nota oficial, o clube admitiu atraso nos pagamentos do mês de março.





O último episódio da crise alviceleste foi o afastamento do volante Jean Henrique. O jogador discutiu rispidamente com o gestor Sérgio Malucelli após a reunião realizada na sexta-feira (6) entre diretoria e elenco para discutir as dificuldades financeiras do clube.





Jean Henrique está fora dos planos do LEC para a sequência da Série B e, inclusive, proibido de frequentar o CT da SM Sports. O jogador deverá ser emprestado nos próximos dias. O Londrina não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Em campo, o técnico Adilson Batista não poderá contar com o centroavante Gabriel Santos, que está suspenso. O lateral-direito Samuel Santos e o volante Jhonny Lucas ainda permanecem no departamento médico e seguem como dúvidas para a partida de sábado, às 11h, no estádio do Café. O Brusque é o 12º colocado, com sete pontos.





