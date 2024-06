Quais jovens pedem passagem para Tite em Flamengo lotado de desfalques

O Flamengo encaixou o time e engatou boa sequência na temporada, mas as seleções e as lesões vão gerar desfalques importantes. Tite vê o momento como uma oportunidade de dar oportunidades a jogadores com pouco espaço, especialmente aos mais jovens.

Tite sempre evita mudanças bruscas. Por isso, as ausências são uma boa oportunidade para alguns brilharem. Foi o que aconteceu com Allan durante a lesão de Erick Pulgar. Faz parte do método de trabalho da atual comissão.



Os jovens são os que mais miram a chance. Com pouco espaço diante de um elenco estrelado, os garotos criados na base tem problemas em conseguir engatar boas sequências.

Lorran é um dos principais nomes em observação. Possível substituto para Arrascaeta, o jovem é uma joia no Flamengo, está próximo de renovar o contrato por cinco anos e vai tentar corresponder às expectativas sem o uruguaio.



Igor Jesus é mais um que pode ter minutos. Com altos e baixos até o momento, o jovem deve se aproveitar da lesão de Allan e da ausência de Pulgar. Ele disputa ainda com Léo Ortiz, já utilizado como volante por Tite.

Wesley é quem tem mais a provar no momento. Substituto de Varela, o garoto foi mal nas oportunidades que recebeu. Visto como muito promissor internamente, viu Tite pedir para que ele não fosse negociado no começo do ano e agora tenta fazer valer a confiança.



Victor Hugo também aguarda chances. Ele corre por fora, ao lado de Matheus Gonçalves, que joga ainda menos. A dupla perdeu espaço com a comissão técnica.

O Flamengo deve ter um ajuste no sistema de jogo. Tite já começou a preparar a equipe visando o duelo diante do Grêmio e pode abrir mão do formato como vem atuando, retornando até com os dois pontas. Um dos favoritos a entrar no time, por exemplo, é Luiz Araújo.



"Semana de preparação importante. Por vezes, oportunidades são dadas para atletas que não vinham sendo utilizados. E aquele sentimento que o técnico por vezes tem, de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes", disse Tite, em entrevista à FlaTV.



Tite, porém, espera que os garotos recebam carinho do torcedor. "Seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor. Aquele que veste o manto, que está dentro do campo, quando ele ouve um aplauso, um incentivo, está muito mais condicionado. Ele está mentalmente próximo de realizar coisas boas. Por favor, torcedor, ajude também esses atletas e a equipe toda que está aqui nesse momento", disse.



Caso Uruguai ou Chile avancem até a semifinal da Copa América, o Flamengo poderá ter desfalques em até nove jogos. Os jogos são contra Grêmio (Maracanã), Athletico-PR (Ligga Arena), Bahia (Maracanã), Fluminense (Maracanã), Juventude (Alfredo Jaconi), Cruzeiro (Maracanã), Atlético-MG (Arena MRV), Cuiabá (Maracanã) e Fortaleza (Maracanã).