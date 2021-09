Radialistas de Goiás serão indiciados por injúria racial contra Celsinho, do LEC

Dois repórteres esportivos goianos serão indiciados por injúria racial por comentários realizados contra o jogador Celsinho, do Londrina, durante o jogo contra o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, no dia 17 de julho. Esse é o resultado do inquérito nº 1 instaurado pelo Geacri (Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), inaugurado no dia 16 de agosto.

"Esse gesto de protesto e todos os outros que nos representam mostram realmente de fato a força e a importância que nós temos para comprar lutar contra os preconceitos raciais.", disse Celsinho.





Durante o jogo, os repórteres esportivos realizaram comentários depreciativos sobre o cabelo crespo do jogador, durante transmissão da partida para a rádio. Após a partida, Celsinho registrou a ocorrência na Polícia Civil do Paraná, que encaminhou os autos para o grupo especializado em Goiás. A oitiva de Celsinho foi realizada por meio de videoconferência.

