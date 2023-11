Rebaixado, Londrina EC perde do Novorizontino no Café

Deu a lógica. Em seu jogo de despedida no estádio do Café na Série B do Brasileiro, o Londrina não surpreendeu sua pequena torcida que, mesmo com o rebaixamento à Série C sacramentado, foi apoiá-lo na esperança da vitória: não deu! Novamente com futebol pobre e cheio de erros, o Tubarão foi derrotado pelo Novorizontino por 1 a 0, gol de Aylon no segundo tempo.





O time do interior paulista chegou aos 60 pontos e vai brigar na última rodada com o Criciúma por uma vaga na Série A. Já o Londrina ficou estacionado nos 28 pontos e se despede da Série B jogando em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Em 37 jogos, foram 21 derrotas, 10 empates e apenas 6 vitórias. Um retrospecto para esquecer? Sim, mas também para não repetir mais a série de erros de estratégia e brigas internas entre a gestão da SM Sports e a diretoria do Londrina.

O JOGO





O técnico Roberto Fonseca não pôde contar com os três principais jogadores do Londrina na Série B, justamente aqueles que mais fizeram gols na competição pelo clube. O zagueiro Gabriel estava suspenso e com um problema no joelho. Já o volante João Paulo e o atacante Paulinho Mocelin entraram em acordo com o gestor Sérgio Malucelli e também não jogaram. João Paulo é o artilheiro do LEC na competição com 7 gols. Mocelin marcou 5 e Gabriel 4 vezes.





O primeiro tempo foi de um time só: o Novorizontino. Precisando vencer para manter suas chances de classificação, o time do interior paulista acumulou e desperdiçou chances de gol nessa etapa. A primeira com o atacante Felipe Marques, que já defendeu o LEC, acertou a trave logo a dois minutos com uma cabeçada. Aos 26, Marlon arriscou de longe e Neneca espalmou a bola na trave. E novamente Felipe Marques recebeu livre nas costas do lento e disperso Rafael Vaz, avançou e chutou nas pernas de Neneca.





O Londrina não ameaçou o goleiro Georgemy com seu ataque inoperante e um meio-campo sem qualquer organização. O único destaque do Tubarão foi o goleiro Neneca que, mesmo com algumas saídas atabalhoadas, impediu o time de sofrer gols na etapa inicial.





