Robinho pede desculpas a todas as mulheres e diz ser inocente

Condenado a nove anos de prisão por estupro pela Justiça italiana, Robinho voltou a se declarar inocente em entrevista à Record neste domingo (17).



Na próxima quarta-feira (20), o ex-jogador terá o pedido de homologação da pena julgado pelo STJ. O julgamento será transmitido ao vivo, a pedido da Itália.

Em entrevista a Carolina Ferraz no "Domingo Espetacular", ele afirmou estar sendo alvo de racismo pela justiça italiana e pediu desculpas "a todas as mulheres".



"Tivemos uma relação superficial e muito rápida. Fizemos sexo oral e trocamos beijos. Estávamos ali com o consentimento dela. Ela estava consciente, em nenhum momento ela gritou ou pediu para parar", afirmou Robinho. "Quando vi que ela queria continuar com os outros rapazes, fui para minha casa."

"Só fui saber depois de quatro meses [da acusação de estupro], porque eles me contaram. Disseram que ficaram com a garota por determinado tempo, com o consentimento dela, e depois dali foram para outra discoteca. Eu já nem estava mais no local", acrescentou.



O ex-atleta afirmou ainda que foi alvo de racismo pela justiça italiana. "Se o julgamento fosse de um italiano branco, o resultado seria bem diferente", disse. "Eles [italianos] têm o objetivo principal de me condenar por algo que eu não fiz. Ela [vítima] fez uma falsa acusação, como se ela estivesse inconsciente. Fui condenado por 'inducione'. Não induzi ninguém a beber", se defendeu.

Ainda de acordo com ele, quatro dos seis homens presentes no suposto estupro coletivo não foram corretamente julgados. "Se foi algo coletivo, envolvendo seis pessoas, por que só eu estou respondendo por isso?"



Segundo investigação do Ministério Público italiano, Robinho e outros cinco brasileiros praticaram violência sexual de grupo contra uma mulher de origem albanesa que, embriagada e inconsciente, foi levada para o camarim de uma boate em Milão, onde foi estuprada várias vezes. O caso ocorreu em 2013.

Por terem deixado a Itália durante a investigação, quatro homens não puderam ser notificados, e o caso deles foi desmembrado do processo. O outro, assim como Robinho, foi condenado.