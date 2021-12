Róger Guedes diz que recusou proposta para ser campeão com o Corinthians

O atacante Róger Guedes confirmou em entrevista coletiva que houve proposta para que ele deixasse o Corinthians rumo ao Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Segundo o atacante, a recusa pela proposta se deu pelo fato de que a meta dele é ser campeão com a camisa do Corinthians.



"Eu sentei com meu empresário [Paulo Pitombeira], mas meu foco está no Corinthians, contra o Grêmio vou completar um turno inteiro. Meu foco todo está aqui, em conquistar títulos aqui. E temos uma Libertadores no ano que vem. Então quero fazer história e chegar à Seleção Brasileira", afirmou o jogador, nesta sexta-feira (3), no CT Joaquim Grava.



Contratado em agosto, Róger Guedes firmou vínculo com o Corinthians até 31 de agosto de 2025. O Timão tem direito a 40% dos direitos econômicos do jogador. Ele atuou em 18 partidas com a camisa alvinegra até aqui no Brasileirão e marcou sete gols.



"Está sendo uma temporada boa individualmente boa, mas coletivamente também. Temos a chance de classificar direto para a Libertadores. Seria ótimo fazer 30 gols para mais, mas o principal é coletivo", finalizou o atacante.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (5), contra o Grêmio, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.