Rogério Ceni acerta volta ao São Paulo no lugar de Crespo

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (13) a volta do ídolo Rogério Ceni. Pouco mais de duas horas depois de divulgar o desligamento do treinador argentino Hernán Crespo em meio à crise vivida no Campeonato Brasileiro, a diretoria confirmou o acerto com o ex-goleiro.



Multicampeão como arqueiro tricolor, o profissional de 48 anos inicia a segunda passagem como técnico no Morumbi. Em 2017, em sua primeira experiência como comandante, ele dirigiu a equipe por sete meses e foi demitido em julho. Na ocasião, como agora, a luta era contra o rebaixamento.



​"Precisávamos tomar uma decisão rápida. Indo ao encontro da nossa linha de raciocínio e ao diagnóstico de todo o departamento de futebol, a opção correta era o Rogério Ceni", afirmou o presidente Julio Casares, em nota.

"Já havia deixado claro que, em caso de vacância no cargo, ele seria a nossa primeira alternativa, se estivesse livre no mercado. Como bom são-paulino que é, não precisou de mais de 15 minutos para acertar essa volta para casa", acrescentou.





Ceni busca resultados melhores do que os obtidos há quatro anos, quando não resistiu às quedas no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Agora, chega porque Crespo não conseguiu dar sequência ao sucesso obtido no Estadual.



Campeão paulista após nove anos sem qualquer título, o São Paulo acumulou fracassos na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. No Brasileiro, após uma sequência de cinco empates, a distância para a zona de rebaixamento ficou em apenas três pontos.



Nesse cenário, a diretoria resolveu encerrar o trabalho do comandante argentino e oferecer um contrato a Ceni até dezembro de 2022. De acordo com Casares, o novo treinador está disposto a estrear já nesta quinta (14), contra o Ceará, às 19h, no Morumbi -o Premiere exibe o duelo.



"Ele encarou esse convite como uma convocação. Afinal, a imagem do Rogério está diretamente ligada ao clube. Até por se sentir em casa, ele quis começar o trabalho imediatamente. Aproveito a oportunidade, também, para agradecer ao treinador Hernán Crespo e sua comissão técnica pelo serviço prestado, pela dedicação e pelo título do Paulista", declarou o presidente tricolor.



O argentino de 46 anos deixa o São Paulo com 53 partidas disputadas: 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 57,23%. Seu substituto tem à frente do time do Morumbi 35 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas.



Depois de sair do clube, Ceni trabalhou no Fortaleza, no Cruzeiro e no Flamengo. Na formação tricolor cearense, conquistou a Série B (2018), a Copa do Nordeste (2019) e o Campeonato Cearense (2019 e 2020).





No clube rubro-negro carioca, levou o Campeonato Brasileiro (2020), a Supercopa do Brasil (2021) e o Estadual do Rio de Janeiro (2021).



Apesar dos troféus à frente do Fla, Ceni sofreu críticas pelo desempenho apresentado e acabou sendo demitido em julho. Sua ideia era permanecer afastado do futebol até o final do ano, mas a proposta do São Paulo o fez antecipar o retorno.



Na volta, o ex-goleiro encontrará uma torcida que já não é unânime em seu apoio. Parte dos tricolores se irritou com suas declarações na passagem pelo Flamengo, como esta: "Eu trabalhei no São Paulo durante tantos anos, e é um clube de massa, mas aqui é uma atmosfera diferente".



Antes mesmo do anúncio de sua volta, a organizada Independente publicou um texto recordando esses momentos. "Queremos declaração pública de 'desculpa', quando diminuiu nossa torcida diante dos cariocas. Não adiantou puxar o saco, 'M1to'? [sic]", aponta a nota.



E em sua reestreia, Ceni não poderá contar com Rigoni, atleta contratado a pedido de Crespo e um dos principais destaques do São Paulo na temporada. O meia-atacante sentiu dores na coxa esquerda no empate sem gols com o Cuiabá na segunda (11) e está vetado pelo departamento médico.



Em contrapartida, o lateral direito Orejuela estará à disposição do novo treinador. Se Ceni mantiver os titulares usuais de Crespo, o São Paulo deverá ter a seguinte escalação contra o Ceará: Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan, Nestor, Liziero e Sara; Luciano e Calleri.





Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (14)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere