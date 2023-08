Rubiales fala em 'falso feminismo' após beijo em jogadora e não renuncia

Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, não renunciou ao cargo após as críticas pelo beijo dado em Jenni Hermoso depois da final da Copa do Mundo Feminina. Nesta sexta-feira (25), ele falou sobre o caso durante uma assembleia da RFEF e existia a expectativa de que deixasse o posto.



"Chegou o momento de dizer algo. Vocês acreditam que isso é motivo para sofrer o cancelamento que estou sofrendo? É tão grave para que eu saia? Não vou renunciar, não vou renunciar, não vou renunciar", disse Rubiales.

O QUE MAIS ELE DISSE?





Falso feminismo: "Digo às minhas filhas que hoje elas têm que aprender uma lição, o que é igualdade. É preciso diferenciar entre a verdade e a mentira e eu estou dizendo toda a verdade. Vocês são feministas e não o falso feminismo que existe. Eles não se importam com as pessoas. Eles estão preparando uma execução para colocar uma medalha e dizer que estão avançando. Se referiram a esta ação [beijo] com o termo 'agressão sexual', sem consentimento, agressão... o que vão pensar as mulheres que foram abusadas sexualmente? Jorge [Vilda, técnico] e eu também somos campeões, eram 23 jogadoras, mas também homens na comissão técnica. Não vamos ser complexos e usemos 'campeões' para falar sobre o que conquistamos na Copa do Mundo. O sensacionalismo do falso feminismo. A imprensa, grande parte da imprensa deste país, matou-me e continuará a fazê-lo, mas estou tranquilo porque digo a verdade. Não é legal, mas não me importo. É uma questão de humildade. Estou disposto a ser difamado por dizer a minha verdade. O melhor do futebol são vocês, está aqui (aos parlamentares). Ser presidente foi a melhor coisa que me aconteceu. Estou feliz pelo meu trabalho. Esse é o futebol que criamos, estava arruinado quando chegamos".

'Assassinado': "Temos que melhorar as nossas liberdades. Estamos numa situação de falta de liberdade total, há pessoas aqui que têm sofrido muita pressão. Recebi mensagens dizendo 'não renuncie, seja forte' e depois divulgaram um comunicado dizendo que 'não está certo'. Isso está condicionando a vontade do povo, que está tentando me assassinar publicamente, digo-lhes que vou me defender em tribunal. Vou tomar medidas contra essas pessoas".





Beijo consentido: "Quem assistir ao vídeo vai entender isso diante de 80 mil pessoas naquele momento. Na frente de todas as pessoas lá, incluindo minha família. O desejo que eu poderia ter naquele beijo era o mesmo que eu poderia ter beijando uma das minhas filhas. Portanto, não há desejo e não há posição de domínio, mesmo que isso seja vendido na mídia. Foi um beijo espontâneo, mútuo e eufórico. E, acima de tudo, consentido. Esta jogadora [Hermoso] perdeu um pênalti. Tenho um ótimo relacionamento com todos as jogadoras, somos uma família há mais de um mês. Tivemos momentos muito carinhosos durante a Copa do Mundo. Eu disse a ela: 'Não chore, você tem que ter orgulho'. No momento em que Jenni apareceu, ela me levantou do chão e agarrou meus quadris. Quase caímos e quando nos levantamos nos abraçamos e eu disse a ele: 'Esqueça o pênalti, sem você não teríamos vencido a Copa do Mundo'. Ela me disse que eu era um craque e eu falei: 'Um beijinho?'. Ela entendeu e viu isso como uma brincadeira. Aí começam essas pressões, o silêncio da jogadora e uma afirmação que não consigo entender. Aqui está acontecendo um assassinato social, estou sendo acusado de matar. Como espanhóis temos que fazer uma análise sobre para onde vamos. Ser campeão mundial é a melhor coisa do futebol. Lutamos muito por isso".

Desculpas por gesto obsceno: "Quero me desculpar incondicionalmente pelos acontecimentos ocorridos na tribuna. Num momento de euforia em que agarrei nas minhas partes íntimas. Mas quero olhar para Jorge Vilda. Passamos por muita coisa nesses anos. Você passou pela mesma coisa que eles estão fazendo comigo agora. Fiquei muito emocionado, a ponto de perder o controle, em que no primeiro momento você olhou para a tribuna e me dedicou a vitória e eu fiz o sinal. Mais uma vez tenho que pedir desculpa à Casa Real, à Rainha e à Infanta. É um fato pouco edificante. Minhas mais sinceras desculpas. Eu não me justifico".





LUIS RUBIALES E O BEIJO EM HERMOSO

Durante a cerimônia de premiação do título da Copa do Mundo feminina, Luis Rubiales abraçou a jogadora Jenni Hermoso e, segurando seu rosto, deu um beijo na boca da atleta.





Em um live realizada após a partida, a jogadora disse que "não curtiu". No dia seguinte, em entrevista, a mãe da atleta amenizou a situação.

Diante da repercussão, Rubiales mudou suas declaração. Após afirmar à "Rádio Marca" que foi um "gesto de carinho", ele veio a público em um vídeo divulgado pela RFEF e pediu desculpas.





Miguel Galán, presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol (Cenafe), denunciou Rubiales ao Conselho Superior de Esportes (CSD) e pediu que seja aberto um expediente a respeito do caso na RFEF.

Nesta quinta-feira (24), foi a vez da Fifa abrir um processo disciplinar contra ele pelos fatos ocorridos durante a final da Copa do Mundo.