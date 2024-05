Santos inicia venda de ingressos para partida contra o Botafogo-SP em Londrina

A venda de ingressos para o jogo do Santos contra o Botafogo-SP foi aberta nesta segunda-feira (20). A partida será no estádio do Café, em Londrina, no dia 3 de junho, às 20h, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.





Conforme o Santos divulgou em suas redes sociais, a venda será feita apenas pelo site www.bilheteriadigital.com. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 99 + taxa, segundo o site. Os portões serão abertos às 18h.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ingressos meia entrada:





Conforme a Lei Federal 12.933/2013, tem direito a ingresso de meia entrada: Estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos. Além disso, consoante a Lei Estadual 13.964/2002 e Lei Estadual 15.876/2008, doadores de sangue registrados em hemocentro e bancos de sangue de hospitais do Estado do Paraná e professores da rede de ensino público e particular do Paraná têm direito à meia-entrada.

Publicidade





Ingressos Meia Solidária:





É obrigatória a doação de 1kg de alimento não-perecível para quem adquirir entradas de meia solidária.

Publicidade





Menores de 14 anos só serão autorizados a entrar acompanhados dos pais e/ou responsáveis.





Tipos de Sócios Torcedores:

Publicidade





* Silver: Desconto de 50% sobre o valor da inteira

Publicidade

* Gold: Desconto de 75% sobre o valor da inteira

* Black: Desconto de 100% sobre o valor da inteira





Confira: