Santos pode usar caso de Lucas Lima para negociar jogador de maior salário

O Santos traça uma estratégia para tentar se desfazer do atacante Morelos, maior salário do elenco na temporada.



A diretoria do Santos estuda repetir a estratégia que adotou com Lucas Lima para tentar negociar Morelos. Internamente, o clube discute as opções para oferecer o atleta ao mercado, mesmo com ele em baixa.

Com Lucas Lima, o Santos o afastou do elenco principal e criou um ambiente ruim para incomodar o atleta e facilitar a negociação com o Sport. Vale lembrar que o meia travou a negociação com o time do Recife e se ausentou por dois dias do CT Rei Pelé.



Após uma sequência ruim de jogos, Morelos trouxe dúvidas para a presidência, que leva seu salário e gatilhos em consideração. O jogador recebia R$ 900 mil mensais no ano passado, mas reduziu para R$ 450 mil mais gatilhos de R$ 10 mil por gol.

O Santos já o oferece como moeda de troca em negociações. O clube, no entanto, não vê movimentações do mercado.



Em meio a reavaliação do elenco após o Paulista, o Peixe entende que não compensou a investida no "Búfalo". Morelos chegou com status de titular e solução imediata para o ataque após boa campanha no futebol da Escócia.



O Santos vê um 9 como uma das prioridades nesta janela, pois vê apenas Furch como opção para o setor. Morelos está no banco e Willian Bigode está lesionado e sem previsão de retorno.