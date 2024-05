Santos resolve no começo, vence a Ponte e reassume a liderança da Série B

Não foi um grande jogo do Santos, mas o time fez o suficiente, principalmente no primeiro tempo, para vencer a Ponte Preta por 2 a 1 no Moisés Lucarelli, em Campinas, nesta quarta-feira (15), pela quinta rodada da Série B. Com o resultado, o time da Vila reassumiu a ponta da competição.



Gil e Giuliano marcaram para o Santos no primeiro tempo. Otero quase fez o terceiro antes do intervalo.

Sérgio Raphael descontou para a Ponte Preta no início do segundo tempo. Os campineiros ensaiaram uma pressão no fim, mas não conseguiram o empate.



Com a vitória, o Santos chegou a 12 pontos e assumiu a liderança da Série B, contando com os tropeços de Sport e Goiás na rodada. A Ponte Preta, estacionada nos cinco pontos, é a 14ª colocada, com apenas um ponto a mais que o Botafogo-SP, que abre o Z-4.

O Santos volta a campo no próximo domingo (19). O Alvinegro Praiano encara o Brusque, na Vila Belmiro, a partir das 11h (de Brasília).



A Ponte Preta também entra em campo no próximo domingo (19), um pouco mais tarde. A equipe campineira visita a Chapecoense às 16h (de Brasília).

PONTE PRETA

Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Haquín, Sergio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos (Emerson) e Elvis (Jean Carlos); Iago Dias (Guilherme Belea), Matheus Régis (Dodô) e Gabriel Novaes. T.: João Brigatti.





SANTOS

João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Joaquim e Escobar (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Wesley Patati), Guilherme (Patrick) e Morelos (Willian). T.: Fábio Carille





Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data e horário: 15 de maio de 2024 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Gols: Gil, aos 17', e Giuliano, aos 23 minutos do primeiro tempo; Sérgio Raphael, aos 8 minutos do segundo tempo.