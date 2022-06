Santos vira sobre o Juventude e vence a primeira fora de casa no Brasileiro

O Santos conseguiu virar e vencer a partida contra o Juventude na noite de terça-feira (14) no Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória fora de casa na competição.

Com o resultado, o Peixe somou 17 pontos e foi a sexto lugar no Brasileirão. A equipe de Caxias do Sul-RS é vice-lanterna, com 10.

O placar foi aberto no primeiro tempo pelos mandantes, com Ricardo Bueno, aos 25. Yuri, do time gaúcho, ainda seria expulso aos 49 depois de falta em Julio analisada pelo VAR. Na segunda etapa, aos 12, Bauermann fez de cabeça e aos, Marcos Leonardo fechou o placar após tabelar com Ângelo.





O Alvinegro volta a campo no sábado (18), às 21h, quando recebe o Red Bull Bragantino. Já o Juventude viaja para encarar o Atlético-GO no domingo (19), às 19h.