São Paulo inicia sequência contra times que brigam para não cair

A vitória no clássico contra o Palmeiras, na última rodada, trouxe alívio para o São Paulo, mas o time ainda está ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na reta final do torneio, quatro dos últimos cinco últimos confrontos serão justamente contra adversários diretos na briga para se livrar do descenso.



O primeiro deles será nesta quarta-feira (24), às 21h30, contra o Athletico, no Morumbi -a Globo transmite. A equipe paranaense está colada no time tricolor, ambos com 41 pontos na tabela.



Clique aqui e simule os resultados do Campeonato Brasileiro Na sequência, o elenco comandado por Rogério Ceni terá pela frente o Sport, também em casa. Depois, vai a Porto Alegre, encarar o Grêmio, e volta para o Morumbi, onde enfrenta o Juventude. Na última rodada, os são-paulinos encaram o América-MG, único time que neste momento está bem distante da parte vermelha da tabela, com 45 pontos.



Alcançar a pontuação que tem atualmente a equipe mineira é justamente o objetivo do São Paulo para se livrar do risco da queda, já que com esse número o América figura atualmente na metade da tabela.

Dos três últimos duelos do time paulista no Nacional, três deles são como mandante, o que dá um pouco mais de confiança para os tricolores. No Morumbi, a equipe de Ceni tem 49% de aproveitamento. Fora de casa, esse número cai para 35%.



Para não ter de fazer muitas contas, o São Paulo espera exibir contra o Athletico o mesmo ímpeto que teve contra o Palmeiras, quando venceu o clássico por 2 a 0, na quarta-feira (17), no Allianz Parque.



Mesmo na casa do adversário, o time são-paulino ditou o ritmo da partida e podia ter saído de campo com uma vitória por um placar ainda mais elástico, já que no fim teve um gol anulado por impedimento. Gabriel Sara e Luciano foram os autores dos gols que deram à equipe o triunfo.



O camisa 11, porém, machucou-se logo após anotar o segundo gol na vitória sobre o Palmeiras. Ele passou por uma cirurgia no punho, será reavaliado nesta semana e ainda não tem prazo para retornar às atividades. Sara, por sua vez, está confirmado entre os titulares para enfrentar o Athletico, que acaba de conquistar a Copa Sul-Americana.



O São Paulo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda, Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara, Vitor Bueno; Rigoni, Calleri.





Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (24)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: sem TV