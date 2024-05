Sao Paulo já trabalha com saída de James, que não convenceu Zubeldía

O São Paulo já não garante a permanência de James Rodríguez após a Copa América.



O colombiano não vem jogando por opção de Zubeldía . O meia não convenceu o argentino nos treinos.

Zubeldía testou algumas formações com James e não gostou do desempenho do colombiano. O treinador não consegue ver o meia rendendo.



O São Paulo já admite que a tendência é que James saia na próxima janela. O colombiano tem contrato até o meio de 2025, mas o Tricolor não vai dificultar a saída.



A postagem enigmática feita pelo colombiano na última segunda-feira (13), porém, não tem relação com futebol. A publicação é uma referência a uma campanha publicitária particular do atleta.