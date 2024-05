Zubeldía volta ao MorumBIS com moral e tem problema por 1ª vitória em casa

O técnico Zubeldía já caiu nas graças do torcedor do São Paulo, mas fará apenas seu segundo jogo no MorumBIS. E busca a primeira vitória em casa.



Zubeldía venceu todos os quatro jogos que realizou fora de casa. O São Paulo bateu o Barcelona de Guayaquil, o Águia de Marabá, o Vitória e o Cobresal (CHI).

No único jogo em casa até aqui, empate contra o Palmeiras. Era apenas a segunda partida de Zubeldía e o time ficou no 0 a 0.



As vitórias fora de casa trouxeram a torcida e a crítica para o lado do treinador. Zubeldía não apenas venceu, mas teve boas atuações com diferentes esquemas táticos e escalações.

