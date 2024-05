São Paulo: Lucas revela conversa com Zubeldía e onde vai jogar com técnico

O atacante Lucas vai atuar também aberto pelo lado do campo e não só centralizado como prefere sob comando de Luis Zubeldía .



Lucas teve uma conversa com Zubeldía antes da volta aos gramados. O atacante falou sobre suas preferências em campo e ouviu as ideias do argentino para ele.

Zubeldía vê Lucas atuando nas três posições do meio para frente: na direita, na esquerda e centralizado. Contra o Barcelona (EQU), Lucas entrou pela direita e terminou o jogo na esquerda.



Desde que voltou ao Brasil, o camisa 7 revelou que tem preferência por atuar centralizado por causa do desgaste físico em atuar na ponta. Aos 31 anos, o jogador tem sofrido com lesões musculares mesmo não tendo tantas responsabilidades defensivas.



"Tivemos uma conversa rápida. Ele sabe a posição e a maneira como eu mais gosto de jogar. Ele entende meu estilo de jogo. Ele não quer que eu fique me desgastando muito, quer que eu receba a bola estando fresco para poder fazer minhas jogadas. Mas o mais importante é o time, vou estar à disposição seja na direita, esquerda ou no meio, ele vai encontrar a melhor solução para o time", disse.



"Com respeito ao Lucas, mais ou menos estava planejado entre 20 e 30 minutos para que jogasse. Ele pode fazer em qualquer um dos setores. Direita, centro ou esquerda. Dependendo da situação, eu tomo a decisão. Na parte defensiva, quando ele entra, não faz falta, porque os laterais vão estar cansados, não há tanto problema com essa recomposição. Quando jogue titular, veremos em que posição podemos botar. Nas três se equilibra. O jogo dele não muda. O importante é que esteja saudável".