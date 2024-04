São Paulo vai de fretado na Libertadores, mas ainda sem avião personalizado

O São Paulo viaja em voo fretado para Córdoba (Argentina) na tarde desta quarta-feira (3), mas ainda não poderá utilizar sua aeronave personalizada.



O avião da parceria entre São Paulo e Sideral ainda não está nos Estados Unidos para ajustes. O time tricolor personalizou a aeronave para aumentar o conforto para a delegação e a 'reforma' ainda não terminou.

A previsão inicial era de que a aeronave estaria pronta em abril, mas agora a tendência é que o avião chegue em maio. Assim, a tendência é que o clube tricolor ainda não tenha sua nova aeronave à disposição na fase de grupos da Libertadores.



Enquanto isso, o São Paulo segue viajando em voos fretados já em parceria com a Sideral, mas ainda sem a nova aeronave. O avião adesivado com o escudo do clube já vem sendo utilizado desde o Paulistão.

A parceria com a Sideral, ainda que em avião provisório, permite ao São Paulo ter mais agilidade e menos burocracia nas viagens. O Tricolor retorna da Argentina logo após a partida, na madrugada de sexta-feira.