São Paulo vence Cobresal e garante ida às oitavas da Libertadores

Com o resultado, a equipe brasileira chegou aos nove pontos no Grupo B e, matematicamente, não pode mais ser ultrapassada a duas rodadas do fim. Agora, o objetivo é tomar a liderança do Talleres, que venceu o Barcelona-EQU no mesmo dia, chegou aos dez pontos e selou sua classificação.

COMO FOI O JOGO





O primeiro tempo teve falhas, gols e um lance inacreditável. O Cobresal abriu o placar após erro são-paulino, mas Luciano empatou após linda jogada de Michel Araújo. O camisa 10 poderia ter virado o duelo antes do intervalo em lance cara a cara com Requena, mas tentou encobrir o goleiro e facilitou a vida do rival.

Na etapa final, a estrela de Zubeldía brilhou: em meio a um cenário amarrado, o técnico colocou Galoppo e Nestor em campo e, em menos de três minutos, viu os meias decidirem. O argentino deu assistência para o brasileiro estufar as redes com chute de fora da área e virar o embate.



Calleri ainda marcou um bonito gol pouco antes do apito final.

COBRESAL

Requena; Toro, Céspedes e Bechtholdt; Buss (Pacheco), Navarro, Mesías, Leo Valencia (Lezcano) e Sandoval (Jorquera); Franco García (Castro) e Coelho (Lobos). Técnico: Gustavo Huerta

SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla (Nestor), Alisson e Michel Araújo (Galoppo); Ferreirinha (Erick), Luciano (André Silva) e Calleri (Rodriguinho). Técnico: Luis Zubeldía





Data e horário: 8 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Grupo B da Libertadores

Local: Estádio Municipal de Calama, no Chile

Árbitro: Juan López (PAR)

Assistentes: Eduardo Britos (PAR) e Jose Villagra (PAR)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Pacheco e Lobos (COB); Luis Zubeldía (SAO)

Gols: Coelho (COB), aos 22 min, e Luciano (SAO), aos 37 min do 1° tempo; Nestor (SAO), aos 14 min, e Calleri (SAO), aos 38 min do 2° tempo