Com show de Luciano, São Paulo aproveita expulsão e bate o Vitória

O São Paulo se aproveitou de uma expulsão logo no início da partida e venceu com tranquilidade o Vitória por 3 a 1 na tarde deste domingo (5) no Barradão pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da forte chuva, o Tricolor viu Luciano dar show e marcar duas vezes. Ferraresi fez terceiro. O gol dos donos da casa foi de Willian Oliveira.



O início do jogo foi burocrático por conta da expulsão de Wagner Leonardo por cotovelada em Calleri. O zagueiro demorou para sair do gramado e os companheiros precisaram insistir para que ele cedesse. Com um a mais, o São Paulo dominou as principais chances e deu trabalho com Igor Vinicius e Luciano. Gabriel Arcanjo foi quem mais trabalhou pelo Vitória e trabalhou bem, mas não conseguiu evitar um gol no fim de Luciano, que completou seu 100º no Brasileirão.

O Vitória voltou para a segunda etapa incendiando o jogo e arrancando empate aos cinco minutos com gol de Willian Oliveira, mas a alegria durou pouco. Luciano voltou a colocar o São Paulo na frente com gol dois minutos mais tarde. O jogo ficou morno, o Tricolor se fechou e buscou contra-ataques. Nos minutos finais, Ferraresi, de rebote, mandou uma bomba para dentro do gol e concretizou a vitória.



O São Paulo volta a campo na quarta-feira (8), às 21h30 para enfrentar o Cobresal pela Copa Libertadores. O Vitória enfrenta o Vasco no domingo (12), às 11h pelo Brasileirão.

Com o resultado, o Tricolor vai a sexto colocado, com sete pontos. O Vitoria segue com apenas um, em 18º colocado.