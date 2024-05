Sem Kroos, apenas quatro alemães do 7 a 1 seguem jogando; veja quais

Santos inicia venda de ingressos para partida contra o Botafogo-SP em Londrina

A venda de ingressos para o jogo do Santos contra o Botafogo-SP foi aberta nesta segunda-feira (20). A partida será no estádio do Café, em Londrina, no dia 3 de junho, às 20h, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.