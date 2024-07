Arthur e Longuine não agradam torcida e técnico pode mudar Londrina EC no sábado

Um dos reforços para o Brasileiro, Arthur assumiu a titularidade ainda na fase de preparação e jogou todas as partidas até aqui. No entanto, nunca conseguiu passar a segurança esperada pela torcida. Cometeu falhas em alguns jogos e voltou a errar na partida do último sábado, quando saiu com os pés em um bola alçada na área e, no rebote, saiu o primeiro gol do time mineiro.







No empate por 3 a 3 contra o Tombense, o goleiro também foi bastante criticado pela atuação, mas recebeu respaldo do técnico Claudinei Oliveira.

"Não é por um erro que não serve mais. E nas vezes onde foi fundamental para não perdemos? O Arthur tem a confiança nossa e de todo o grupo", frisou o treinador.





Após o jogo contra o Tombense, o goleiro chegou a se desculpar nos vestiários com os companheiros e sua esposa discutiu com alguns torcedores que o criticavam nas cadeiras cativas. Em São João del Rei (MG), na saída de campo, Arthur discutiu com torcedores alvicelestes presentes na Arena Sicredi.

Se optar por fazer uma alteração no gol, as opções são Gabriel Félix e Elzo. Félix foi titular por oito jogos no Paranaense, após assumir a posição na primeira rodada no lugar do machucado Neneca.





Foi sacado, no entanto, pelo ex-técnico Emerson Ávila na oitava rodada e não atuou mais. Seu último jogo foi no dia 10 de fevereiro na derrota por 2 a 1 para o Athletico, no estádio do Café. Já Elzo, chegou para a Série C e ainda não foi utilizado.





