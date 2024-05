Torcida do Flamengo dá trégua a Tite, mas mantém diretoria no alvo após vitória

No Londrina EC, primeira vitória na Série C diminui pressão

TITE VÊ "RETOMADA"





O treinador rubro-negro vê retomada do time após momento de instabilidade. Antes do triunfo sobre o Corinthians, o Flamengo tinha uma vitória em seis jogos.



Tite foi enfático ao ser questionado se o time é capaz de voltar a ter o desempenho do começo da temporada. "Se apresentou, tem. Retomadas por vezes aconteceram. Nenhum título que ganhei na minha carreira foi linear, lá em cima, sempre tem uma fase de oscilar para que chegue e se fortaleça nas adversidades."



A semana que antecedeu o duelo com o Timão foi de muita pressão. A derrota para o Palestino fez o clima ficar ruim e gerou protestos na porta do CT. Houve questionamentos ao trabalho de Tite e gestores.



"Estávamos em uma semana meio conturbada. Estávamos resolvendo as coisas no CT, ajustar os pontos que achávamos que deveríamos ajustar. Falei pouco com o presidente, mas esse tema fica para ele", afirmou Marcos Braz, ao ser questionado sobre paralisação do Brasileiro durante as enchentes no RS.